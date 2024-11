Obwohl der heutige Trainer des 1. FC Nürnberg als Weltklasse-Stürmer in Erinnerung geblieben ist, habe er als Coach viel Wert auf die Abwehrarbeit gelegt. Klose habe "keine Gnade" gezeigt. "Wenn es darum ging, zu verteidigen, habe ich es einfach nicht kapiert. Ich war in dieser Hinsicht unreif. Ich wollte nur angreifen und die Leute ausspielen, und er hat mir jeden Tag eingebläut, dass ich verteidigen muss", erzählte Musiala. "Ohne ihn hätte ich den Sprung in die erste Mannschaft nicht so schnell geschafft."