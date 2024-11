Die Münchner mussten am Samstagabend verkraften, dass Stürmerstar Harry Kane schon in der ersten Halbzeit verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste. Schon in drei Tagen steht für den FCB im DFB-Pokal gegen Bayer Leverkusen der nächste Kracher an. Kane berichtete laut Sportchef Max Eberl am Abend, die Verletzung sei "nicht schlimm". Genauere Angaben wollen die Bayern nach der anstehenden Untersuchung machen.