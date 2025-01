München - Kein anderer Verein hat den FC Bayern München in der Fußball-Bundesliga so oft besiegt wie Borussia Mönchengladbach: 28 Mal. Und im Borussia-Park startet der Liga-Primus am Samstag (18.30 Uhr/Sky) in die zweite Saisonhälfte. Das Topspiel birgt viel Brisanz, zumal Gladbach mit sieben Punkten aus drei Ligapartien das erfolgreichste Team im Dezember war.