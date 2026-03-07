Fußball-Bundesliga Musiala-Jubel und Goretzka-Signal - "Wollen Rekord brechen"

München - Beim obligatorischen Selfie für den Spieler des Spiels hob Jamal Musiala grinsend den Daumen in die Höhe. Ein Tor-Comeback des WM-Hoffnungsträgers, der starke Auftritt von Nationalteamkollege Leon Goretzka und ein kleines Fußball-Märchen um einen 17-Jährigen rückten die neue Sorge um Manuel Neuer beim FC Bayern München zumindest erstmal in den Hintergrund. Die Wade macht dem zur Pause gegen Jonas Urbig ausgewechselten Torhüter vor dem Achtelfinal-Hinspiel der Champions League am Dienstag bei Atalanta Bergamo weiter zu schaffen.