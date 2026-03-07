Fußball-Bundesliga Musiala-Jubel und Goretzka-Signal - "Wollen Rekord brechen"

Musiala mit erstem Liga-Tor seit fast einem Jahr

Während Neuer am Dienstagabend in Norditalien wohl wieder pausieren muss, wird Torjäger Harry Kane nach seiner Wadenverletzung in der Startelf zurückerwartet. Beim 4:1 gegen Borussia Mönchengladbach freute sich der Engländer in einer Arena-Loge, dass Musiala ihn cool als Elfmeter-Torschütze vertreten konnte. Es war das erste Liga-Tor des 23-Jährigen seit fast einem Jahr. Den ersten Treffer nach der Verletzung hatte Musiala in der Champions League im Januar beim Sieg in Eindhoven erzielt.