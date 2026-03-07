Im Schatten des ersten Bundesliga-Tores von Musiala seit April 2025 freute sich ein 17 Jahre alter Bayern-Debütant über ein besonderes Kapitel eines Fußball-Märchens. Der in São Paulo geborene Maycon Cardozo, der den größten Teil seiner Kindheit in Thailand verbrachte, empfahl sich über ein Nachwuchsprojekt der Münchner - und erfüllte sich jetzt einen Traum. "Wenn Spieler aus dem eigenen Nachwuchs den Sprung schaffen, ist das für den FC Bayern eine großartige Geschichte", sagte Eberl über den 1,65 Meter großen Flügelspieler.