Teamkollege Laimer ist sich "komplett sicher", mit der Münchner Spielweise - dem hohen, mannorientierten Pressing ohne zusätzliche Absicherung also - auch in der "Crunchtime" und in "den ganz großen Spielen" sehr erfolgreich sein zu können. "Wenn wir so weitermachen, wie wir es die Saison schon machen, bin ich mir sicher, dass es eine sehr, sehr gute wird."