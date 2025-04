Müllers Abschiedstour befindet sich auf der Zielgeraden. In zwei Wochen wird er gegen Borussia Mönchengladbach ein letztes Mal als Bayern-Profi in der Allianz Arena auflaufen. "Ich weiß, was passieren wird. Ich werde es schön finden. Ich freue mich auf alles, was kommt", sagte er am Samstag.