Fußball-Bundesliga Müller zurück beim FC Bayern - "Es war sehr lustig"

München - Thomas Müller genoss bei der Rückkehr nach Bayern standesgemäß ein Brotzeitbrett - aber einen Sieg seines Herzensclubs bekam er an der Seite von Sportvorstand Max Eberl nicht zu sehen. "Wir haben vorher viel geflachst", berichtete Eberl von dem Besuch des langjährigen Publikumslieblings auf der Ehrentribüne. "Thomas ist einer, der redet viel. Ich bin im Spiel einer, der eher etwas ruhiger ist. Deswegen musste ich mich ein bisschen adaptieren an die Situation. Aber es war sehr lustig und sehr angenehm."