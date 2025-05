Der Stürmer teilte mit, dass er es - wie schon immer in seiner Karriere - einfach genieße, Fußball zu spielen und die Atmosphäre in den Stadien aufzusaugen. "So ganz habe ich es also noch nicht realisiert, dass dies meine letzte Saison als Spieler des FC Bayern ist", berichtete er, räumte aber auch ein: "Bestimmt arbeitet es irgendwie schon in mir."