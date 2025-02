Fußball-Bundesliga Müller: Sekunden-Einsatz "nicht als Demütigung empfunden"

Müller: Alle im Dienste des Vereins

"Ich habe das absolut nicht so empfunden", sagte Müller beim Streamingdienst DAZN nach dem 4:0 gegen Frankfurt, bei dem er am Sonntag in der Startelf stand. "Wir sind hier alle im Kader, um uns in den Dienst des Vereins zu stellen. Es ist alles okay." Es sei mehr aus der Sache gemacht worden, als drinstecke.