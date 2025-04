Müller: Brauche nächstes Jahr ein Ticket

Die Atmosphäre in der Allianz Arena und den Zuspruch der Fans werde er vermissen. "In zwei Wochen ist mein letztes Heimspiel, da werde ich nicht wehmütig und auch nicht traurig, aber trotzdem ist es irgendwie komisch", sagte der 35-Jährige: "Wenn du 500 Bundesligaspiele machst, dann waren auch ein paar Heimspiele dabei. Dann ist das für dich so ein ganz normaler Gang hier ins Stadion - und nächstes Jahr werde ich ein Ticket brauchen."