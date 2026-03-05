Augsburg (dpa/lby) - Trainer Manuel Baum setzt im Auswärtsspiel des FC Augsburg bei RB Leipzig auf eine besondere Motivation. Vor der Reise nach Sachsen erinnerte er seine Bundesliga-Fußballer bewusst an die Heimblamage gegen RB in der Hinrunde. "Dieses 0:6 hängt uns tatsächlich noch in den Klamotten", erzählte Baum vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky). "Das ist mit Sicherheit Motivation genug, dass wir das in Leipzig wiedergutmachen wollen - idealerweise mit einem Sieg auswärts." Der Coach schilderte, dass er seinem Team nur das Ergebnis zeigte - nicht aber Videos der Klatsche.