Die Schlüsselszene aber gab es in Minute 82: Nationalstürmer Kleindienst musste nach Vorarbeit von Luca Netz nur noch den Fuß hinhalten. Zuvor war er bei einer Großchance am starken DFB-Kollegen Alexander Nübel gescheitert (75.). Auch VfB-Joker Chris Führich besaß die Chance zum Siegtor, schob den Ball aber frei vor Moritz Nicolas in die Arme des Gladbacher Torwarts (72.). In der Tabelle rückten die Gladbacher bis auf zwei Zähler an Stuttgart heran.