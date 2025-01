Das Programm hat es zu Beginn des Jahres allerdings in sich. In vier englischen Wochen stehen einschließlich der Champions League und dem Viertelfinale im DFB-Pokal am 4. Februar ebenfalls gegen Augsburg neun Pflichtspiele an. Und sollte dem VfB in den beiden Partien der Königsklasse bei Slovan Bratislava und gegen Paris St. Germain noch der Einzug in die Play-offs gelingen, wären es sogar sechs englische Wochen mit elf Spielen.