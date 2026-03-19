Berlin (dpa/bb) – Mit Leopold Querfeld kehrt Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin im Auswärtsspiel bei Meister und Tabellenführer Bayern München am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auch zur Dreierkette im Defensivverbund zurück. Das bestätigte Trainer Steffen Baumgart in der Spieltags-Pressekonferenz. "Das ist das System, das wir spielen und das wir aus meiner Sicht auch gut spielen. Das bedeutet aber nicht, dass wir nicht aus Dreier- auch mal eine Fünferkette machen können", sagte Baumgart. Der österreichische Abwehrchef der Unioner hatte beim Sieg in Freiburg wegen einer Gelb-Sperre gefehlt.