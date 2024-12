Fußball-Bundesliga: Mit Kane in den Jahresabschluss: Bayern erwartet RB Leipzig

München (dpa/lby) - Der FC Bayern München strebt am Freitag (20.30 Uhr/DAZN und Sat.1) in der Fußball-Bundesliga gegen RB Leipzig die Fortsetzung einer sehenswerten Serie an. Seit einem 1:3 gegen Borussia Dortmund im November 1987 ist der deutsche Rekordmeister im letzten Bundesliga-Heimspiel des Jahres ungeschlagen. In den vergangenen elf Jahren gewannen die Münchner diese Partie sogar immer.