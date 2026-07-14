München - Nach seinem bitteren WM-Aus wegen einer Oberschenkel-Verletzung arbeitet Bayern Münchens Lennart Karl weiter intensiv auf sein Comeback hin. Der Fußball-Nationalspieler konnte erstmals wieder eine Einheit am Ball absolvieren. Der 18 Jahre alte Offensivspieler machte diesen nächsten Schritt auf dem Trainingsgelände an der Säbener Straße gemeinsam mit Serge Gnabry. Der seit heute 31-Jährige trieb seine Reha nach einem im April erlittenen Ausriss der Adduktoren am rechten Oberschenkel voran.