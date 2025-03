Fußball-Bundesliga: Mini-Urlaub: FC Bayern diese Woche ohne Teamtraining

München - Der FC Bayern nutzt die Länderspielpause, um seinen Nicht-Nationalspielern vor dem Saisonfinale noch einen Mini-Urlaub zu ermöglichen. In dieser Woche ist beim Fußball-Rekordmeister kein Teamtraining angesetzt, wie ein Sprecher sagte und einen Bericht der "Bild" bestätigte. Demnach müssen sich die Akteure, die nicht mit Nationalmannschaften unterwegs sind, erst am Montag in einer Woche wieder an der Säbener Straße einfinden.