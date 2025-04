Fußball-Bundesliga Meister-Entscheidung vertagt: Bayern und Bayer gewinnen

Guirassy erst stark im Abschluss, dann schwach vom Punkt

Dortmund ging in Sinsheim durch Serhou Guirassy (20.) in Führung. Der BVB-Torjäger scheiterte wenig später mit einem Foulelfmeter an Nationaltorwart Oliver Baumann (34.). Nach dem Hoffenheimer Ausgleich durch Adam Hlozek (61.) brachte der zuletzt stark kritisierte Julian Brandt (74.) Dortmund wieder in Führung, ehe Pavel Kaderabek (90.+1) zum 2:2 traf. Für den BVB-Siegtreffer sorgte in einer turbulenten Schlussphase Waldemar Anton (90.+5).