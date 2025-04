"Jeder kann sagen: Unser Ziel ist Meister oder Vize oder Europa und so weiter", sagte Thorup. "Im Moment stehen wir in der unteren Hälfte der Liga, müssen immer noch vier, fünf Mannschaften überholen. Aber was ich sagen kann: Es ist unser Ziel, so viele Punkte wie möglich zu holen in den letzten vier Spielen." Im Bundesliga-Restprogramm folgen nach dem Spiel in Leverkusen noch zu Hause Holstein Kiel, die Fahrt zum VfB Stuttgart und zum Abschluss 1. FC Union Berlin wieder vor heimischer Kulisse.