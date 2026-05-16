Fußball-Bundesliga Bayern jubeln mit Meisterschale - Kane-Gala vor Pokalfinale

Vor dem Empfang der Trophäe für den insgesamt 35. Meistertitel und den obligatorischen Bierduschen danach hatten sich die Münchner Stars um Torschützenkönig Harry Kane für das DFB-Pokalfinale warm geschossen. Das meisterliche 5:1 (3:1) in der Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Köln war eine gelungene Einstimmung auf das Finale am kommenden Samstag (20.00 Uhr) in Berlin gegen den Titelverteidiger VfB Stuttgart. Dann soll die Saison mit dem 21. Pokalsieg erfolgreich abgerundet werden.