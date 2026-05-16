Fußball-Bundesliga Bayern jubeln mit Meisterschale - Kane-Gala vor Pokalfinale

Die Zeit vor dem Anpfiff stand im Zeichen von Abschieden und besonderen Erinnerungen. Die ersten Münchner Champions-League-Sieger um Stefan Effenberg und Oliver Kahn präsentierten sich 25 Jahre nach dem ersten Gewinn der Champions League mit dem silbernen Henkelpott.
Der Bayern-Vorstand verabschiedete Leon Goretzka, Raphaël Guerreiro und Nicolas Jackson, die den Verein verlassen werden. "Einige verdiente Spieler werden uns verlassen", sagte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen.
Der letzte Pfiff von Schiri Aytekin
Ein Abschiedsspiel war es auch für Schiedsrichter Deniz Aytekin, der nach seinem 254. Bundesliga-Einsatz seine Karriere beendet. Die Spieler machten es dem 47-Jährigen leicht. Aytekin pfiff souverän, kam ohne Videobeweis aus - und er verdrückte an diesem für ihn emotionalen Tag auch ein paar Tränen.