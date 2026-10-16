Die Sachsen wollen auch in der Allianz Arena ihr Spiel zeigen. "Wir müssen versuchen, dass es für die Bayern ein schwieriges Spiel wird", sagte Demichelis, der aber kein Abwehrbollwerk aufbauen will. "Ich bin kein Freund der Fünferkette", sagte der Trainer. Sie sei keine Garantie dafür, dass es in 95 Minuten nicht doch zu Problemen komme. Nur hinten zu stehen, darauf zu hoffen, dass es keinen Elfmeter gibt und den Ball irgendwann nach vorn zu schlagen, sei nicht die Philosophie von RB. "Wir versuchen, in unserer Struktur zu bleiben, im Überzahlpressing den Ball zu erobern. Wir versuchen hinten kompakt und aggressiv zu sein und nach vorn Chancen zu kreieren", betonte Demichelis.