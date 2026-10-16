Leipzig - Ungeachtet der zwei zurückliegenden Siege von Fußball-Bundesligist RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt und in der Champions League gegen die PSV Eindhoven schließt Trainer Martin Demichelis im Top-Spiel beim FC Bayern München am Samstag (18.30 Uhr/Sky) eine Rotation auf mehreren Positionen nicht aus. Der Coach will die Eindrücke des Abschlusstrainings nutzen, um die bestmögliche Formation zu finden. "Wir werden das Training analysieren, mit den Spielern sprechen, ihre Körpersprache sehen, die Energie spüren und riechen", sagte der RB-Coach.