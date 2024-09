Gladbach, Real und Dortmund warten

In Summe gehe es "in die richtige Richtung", meinte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß. Auch Sportvorstand Fabian Wohlgemuth sieht die Stuttgarter "auf dem richtigen Weg". Natürlich könne man mit der bisherigen Ausbeute aber "nicht ganz glücklich" sein, räumte der 45-Jährige ein. Von den bisherigen vier Pflichtspielen in dieser Saison hat der VfB nur eines gewonnen - in der ersten Runde des DFB-Pokals mit 5:0 bei Preußen Münster. Der Sieg in der vergangenen Woche war wichtig nach den Niederlagen im Supercup in Leverkusen und zum Liga-Auftakt in Freiburg, der Zweitligist letztlich allerdings auch kein Gradmesser.