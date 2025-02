Die Spurs hatten zuvor demnach 60 Millionen Euro für einen festen Wechsel geboten. Aber Tel soll es sich dann doch anders überlegt haben, obwohl Spurs-Boss Daniel Levy laut Medien am Freitagnachmittag in München bei ihm gewesen sein soll. Laut des Portals "The Athletic" habe Tel Tottenham mitgeteilt, bei den Bayern bleiben und seine Zukunft im Sommer neu bewerten zu wollen.