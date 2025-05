Elversberger Erfolgstrainer

Der frühere Bundesliga-Profi hatte die Saarländer 2018 übernommen und von der Regionalliga Südwest zunächst in die 3. und 2023 in die 2. Liga geführt. Erst am Montag scheiterte der Coach in der Relegation mit Elversberg am Aufstieg in die Bundesliga, nachdem die SVE im Rückspiel gegen den 1. FC Heidenheim in der Nachspielzeit verloren hatte. Zuvor hatte er Preußen Münster und den Chemnitzer FC trainiert.