Der 25-Jährige war 2023 nach München gekommen, brachte es seitdem aber nur auf insgesamt sieben Einsätze in Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal. An Manuel Neuer und während dessen Verletzung an Neuzugang Jonas Urbig war er in der vergangenen Saison nicht vorbeigekommen. Darüber hinaus gab es zuletzt Berichte, wonach Routinier Sven Ulreich ebenfalls bleiben soll.