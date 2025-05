Was ist mit Tah?

In München sieht es so aus, dass der englische Verteidiger Eric Dier den FC Bayern zur AS Monaco verlässt. Der Club könnte in diesem Fall einen neuen Innenverteidiger gut gebrauchen. Es wird zudem weiter darüber spekuliert, dass der 35-malige Nationalspieler Jonathan Tah (29) zum FC Bayern wechseln könnte.