Defensive als Dauerproblem

Toppmöller steht schon seit längerem in der Kritik. Vor allem die Defensiv-Probleme bekommt er nicht in den Griff. In 18 Ligaspielen hat seine Mannschaft 39 Gegentore hinnehmen müssen. Allein den ersten drei Punktspielen des Jahres kassierten die Frankfurter neun Gegentore. Mit nur einem Sieg aus den vergangenen sieben Spielen drohen die Hessen zudem, die Europapokal-Plätze aus den Augen zu verlieren.