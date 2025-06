In Leipzig war nach der Trennung von Marco Rose bis zum Saisonende Zsolt Löw als Interimscoach im Amt. Nachdem Werner erklärt hatte, seinen in Bremen im kommenden Jahr auslaufenden Vertrag nicht verlängern zu wollen, war er wenig später von Werder freigestellt worden. Damit würde er für die Leipziger grundsätzlich zur Verfügung stehen, die nach einer enttäuschenden Saison in der kommenden Spielzeit nicht im Europapokal dabei sind.