München - Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus sieht den FC Bayern für die Zeit nach Manuel Neuer im Tor gut aufgestellt. "Die Bayern befinden sich in einer komfortablen Situation, steht Nübel als Neuer-Ersatz doch schon parat", schrieb der 63-Jährige mit Blick auf den aktuell an den VfB Stuttgart ausgeliehenen Nationaltorwart Alexander Nübel in seiner Sky-Kolumne: "Mit ihm hat man meiner Meinung nach den perfekten Nachfolger."