Matthäus: Müller als "Aushängeschild des deutschen Fußballs" vor WM

"Er hat Spaß am Fußball, er bringt noch Leistung, auch wenn er in Nordamerika vielleicht etwas weniger gefordert wird und der Druck geringer ist. Aber er trägt dort Verantwortung als Aushängeschild des deutschen Fußballs mit Blick auf die WM im kommenden Jahr. Sportlich kann er nach wie vor Akzente setzen", meinte Matthäus. "Das ist mir mit 39 Jahren gelungen und das wird Thomas mit 35 Jahren auch gelingen." Im reifen Fußballer-Alter spielte Matthäus in den USA für die New York Metrostars.