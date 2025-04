Fußball-Bundesliga Matthäus empfiehlt Müller USA - Hoeneß-"Wunsch" Wirtz

New York oder Los Angeles?

Matthäus hat zum Ende seiner großen Karriere einst selbst in New York gespielt. "Ich sehe zwei Vereine für ihn in Amerika: Red Bull New York, wo er dann schon an der Ostküste ist, wo du kürzere Flugzeiten nach München hast. Oder ich sehe ihn beim Partnerverein von Bayern München, Los Angeles", sagte Matthäus in Richtung Müller (35). "Da kann er ein bisschen befreiter leben als hier in München."