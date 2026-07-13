Fußball-Bundesliga Manzambis SC-Abschied rückt näher - Nachfolger im Visier

Als Ersatz für Manzambi haben die Freiburger Yannik Engelhardt ins Visier genommen, der zwischen 2021 und 2023 für die zweite Mannschaft auflief. "Er ist ein Thema, das kann ich schon sagen", bestätigte Saier. "Wir sind in Gesprächen und schauen mal, was sich da die nächsten Tage und Wochen entwickelt." Engelhardt steht derzeit noch bei Como 1907 in Italien unter Vertrag.