2:1-Erfolg im Hinspiel macht Mut

Henriksen und seine Mainzer können auch auf den 2:1-Coup im Hinspiel gegen den Rekordmeister verweisen. In den vergangenen fünf Spielzeiten hat der FSV viermal zu Hause gegen den FC Bayern gewonnen, zuletzt in München allerdings siebenmal in Serie verloren. "Wir haben ein gutes Gefühl und auch eine gute Stimmung", sagte der 50 Jahre alte Däne.