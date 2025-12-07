Fußball-Bundesliga: Mainz 05 verpflichtet Trainer Urs Fischer

Mit seiner bescheidenen und pragmatischen Art war Fischer äußerst beliebt. Fußballerisch definierten sich die Köpenicker unter ihm über große Disziplin und mannschaftliche Geschlossenheit. Nach einer langen Negativserie trennten sich die Eisernen und der Coach einvernehmlich. Seitdem war Fischer, der der zuvor auch erfolgreich in seiner Heimat beim FC Zürich arbeitete, zwar bei einigen Clubs im Gespräch, blieb aber zunächst ohne neuen Trainerjob.