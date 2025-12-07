Mainz - Der FSV Mainz 05 hat Urs Fischer als neuen Trainer verpflichtet. Der 59-jährige Schweizer übernimmt die Nachfolge von Bo Henriksen und erhält einen Vertrag bis zum Sommer 2028, wie der Fußball-Bundesligist mitteilte.
