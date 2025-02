Der 36-jährige Werner durfte nach seiner Roten Karte eine Woche zuvor beim Heimsieg gegen Mainz seine Mannschaft nicht wie gewohnt in der Kabine und am Spielfeldrand betreuen. "Es gibt schönere Arbeitstage", sagte er nach dem 0:3: "Man möchte bei der Mannschaft sein in so einem schwierigen Spiel."