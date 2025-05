Fußball-Bundesliga Löw für Umdenken bei RB Leipzig: "Keine Übergangstation"

Der ambitionierte Club muss dabei auch an seiner Grundausrichtung arbeiten. "Keiner soll den Verein als Übergangsstation sehen", meinte Löw, der nach dem Brasilien-Trip Ende Mai als Head of Soccer Development wieder an der Seite von Klopp arbeitet, der als Head of Global Soccer auch mit dem Technischen Direktor Mario Gomez die RB-Clubs betreut.