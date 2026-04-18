Fußball-Bundesliga Leverkusen patzt - Augsburgs Baum jubelt zum Jubiläum

Der Druck zahlte sich aus, als eine Flanke von Edmond Tapsoba den zuletzt nur als Joker zum Einsatz gekommenen und nun wieder in die Startelf gerückten Schick fand, der per Kopf zum 1:0 traf. Doch die bis dahin nur defensiv spielenden Gäste antworteten prompt. Ein von Torhüter Mark Flekken zunächst per Faust geklärter Eckball landete bei Dimitrios Giannoulis, der auf Rieder ablegte - dessen noch abgefälschter Torschuss zum 1:1 im Tor landete.