Fußball-Bundesliga Leverkusen gelingt wildes 6:3-Comeback gegen Wolfsburg

Leverkusen - Bayer Leverkusen hat mit einem Comeback in einer wilden und torreichen Partie seine kleine Ergebniskrise beendet und den VfL Wolfsburg dem Abstieg noch näher gebracht. Das Team von Kasper Hjulmand gewann nach einem 1:3-Rückstand 6:3 (2:3) gegen den Tabellen-Vorletzten aus Niedersachsen. Für den VfL unter Trainer Dieter Hecking setzte sich damit die Durststrecke in der Rückrunde fort, während Bayer 04 nach zuletzt fünf sieglosen Pflichtspielen im Saisonendspurt wieder Selbstvertrauen tankte.