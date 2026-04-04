Fußball-Bundesliga Leverkusen gelingt wildes 6:3-Comeback gegen Wolfsburg

Leverkusen dreht die Partie

Leverkusen startete schwungvoller aus der Pause, ehe der dritte Elfmeterpfiff der Partie ertönte - Sael Kumbedi hatte Tella im Strafraum zu Fall gebracht. Der zur zweiten Halbzeit eingewechselte Schick verwandelte sicher zum 3:3-Ausgleich. Wenige Minuten später konnte Wolfsburg nach einer Ecke nicht klären. Tapsoba nutzte das Durcheinander und brachte den Ball aus rund neun Metern mit Hilfe des rechten Innenpfostens im Tor unter. Fünf Minuten später machte der Treffer von Maza zum 5:3 alles klar. Tillman gelang kurz vor dem Schlusspfiff dann noch das neunte Tor der Partie zum 6:3-Endstand gegen die konsternierten Wolfsburger.