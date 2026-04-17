Fußball-Bundesliga: Leipzigs Orban und Lukeba fraglich gegen Eintracht

Leipzig - Ole Werner muss seine Startelf im Topspiel bei Eintracht Frankfurt womöglich mehr umbauen als gewollt. Nach dem Problem im Mittelfeld mit dem gelbgesperrten Xaver Schlager sind in der Viererkette noch offene Fragen in der Innenverteidigung. Abwehrchef Willi Orban hat Oberschenkelprobleme, Castello Lukeba ist nach einer Adduktorenverletzung noch nicht voll da. "Wir konnten bei beiden die Belastung steigern, müssen im Training antesten, für was es reicht", sagte Werner vor dem Auswärtsspiel an diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky) bei den Hessen.