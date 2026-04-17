Fußball-Bundesliga: Leipzigs Orban und Lukeba fraglich gegen Eintracht

Dreierpacker Diomande und sein zusätzlicher Wert

Leipzigs Sieggarant war zuletzt gegen Mönchengladbach einmal mehr Yan Diomande, der im Hinspiel gegen die Eintracht mit einem Dreierpack glänzte. "Ich glaube, dass er für sein Alter sowohl sportlich als auch im Kopf schon sehr weit ist. Er nimmt Dinge an, wie sie sind, investiert viel, um seine Ziele zu erreichen, und ist immer mit hundert Prozent dabei", sagte Werner und lobte vor allem das Komplett-Paket. Dabei zog er auch den Vergleich mit Bayerns Michael Olise, der auch extrem nach hinten arbeitet: "Der zusätzliche Wert für die Mannschaft ist sein Defensiverhalten."