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  4. Leipzigs Lukeba wieder im Training - Raum individuell

Fußball-Bundesliga Leipzigs Lukeba wieder im Training - Raum individuell

RB Leipzig hat für das Topspiel in Leverkusen wieder eine Alternative mehr. Innenverteidiger Castello Lukeba ist wieder im Training. Nur der Kapitän ist noch nicht voll da.

Leipzig - Castello Lukeba ist bei RB Leipzig ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Der Innenverteidiger hat seine Adduktorenverletzung auskuriert und könnte im Topspiel der Fußball-Bundesliga an diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky) bei Bayer Leverkusen wieder eine Alternative in der Viererkette sein. Auch der zuletzt im Union-Spiel (3:1) wegen eines Infekts fehlende Nicolas Seiwald ist wieder mit an Bord. 

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Verzichten musste Cheftrainer Ole Werner im Kampf um die Qualifikation für die Champions League weiterhin auf Kapitän und Nationalspieler David Raum, der zuletzt über Leistenschmerzen klagte. Der Linksverteidiger trainierte individuell wie auch Ezechiel Banzuzi nach seiner Kapselverletzung im Knie.