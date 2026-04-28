Fußball-Bundesliga Leipzigs Lukeba wieder im Training - Raum individuell

Leipzig - Castello Lukeba ist bei RB Leipzig ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Der Innenverteidiger hat seine Adduktorenverletzung auskuriert und könnte im Topspiel der Fußball-Bundesliga an diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky) bei Bayer Leverkusen wieder eine Alternative in der Viererkette sein. Auch der zuletzt im Union-Spiel (3:1) wegen eines Infekts fehlende Nicolas Seiwald ist wieder mit an Bord.