Fußball-Bundesliga Leipzigs Gruda stolz auf Klopp-Anruf - Raum mit Kampfansage

Leipzig - Nach einem verpassten Anruf von Jürgen Klopp kam es dann doch noch zum Einladungsgespräch mit Brajan Gruda. Der Offensivakteur versprühte beim 5:2-Sieg der Leipziger gegen den FC Augsburg enorme Spielfreude. "Es kann schon ein Push sein, ich freue mich, dabei zu sein, das kann schon Energie geben", meinte der 22-jährige Gruda, der nach der Führung der Fuggerstädter "gefühlt alleine das Spiel dreht. Das müssen wir besser verteidigen als Mannschaft", meinte Augsburgs Kapitän Jeffrey Gouweleeuw.