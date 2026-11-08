Fußball-Bundesliga Leipzigs Gruda stolz auf Klopp-Anruf - Raum mit Kampfansage

Raums Kampfansage an Klopp

Seine eigene Ausladung von Klopp konterte der Linksverteidiger mit einer Kampfansage. "Der Bundestrainer hat mich angerufen und hat mir seine Entscheidung erklärt. Die respektiere ich", sagte Raum und fügte an: "Ich habe ihm gesagt, dass ich mit Leistung antworten werde, damit er beim nächsten Mal nicht an mir vorbeikommt. Ich habe ihm alles Gute gewünscht, denn wir wollen alle eine Nationalelf haben, auf die ganz Deutschland stolz sein kann." Passend dazu verwandelte er einen direkten Freistoß direkt in den Winkel zum 3:1. Doch es sind nicht Raums Offensivqualitäten, die infrage gestellt werden, eher sein Abwehrverhalten oder die Fähigkeiten im Aufbauspiel.