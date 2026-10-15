Fußball-Bundesliga Leipziger wollen offensiv beim FC Bayern agieren

Zuletzt 1:11 Tore gegen Bayern

Im Vorjahr ging der Saisonauftakt bei den Münchnern mit 0:6 in die Hose, danach gab es daheim eine krachende 1:5-Niederlage. 1:11-Tore in zwei Spielen - RB ist auf Wiedergutmachung aus. "Wenn wir hundert Prozent geben, können wir jeden schlagen und fahren hoffentlich mit drei Punkten nach Hause. Wir haben einen guten Spirit, vertrauen einander", sagte Brajan Gruda, der Siegtorschütze beim 1:0 der Leipziger in der Königsklasse gegen PSV Eindhoven.