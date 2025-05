Nach dem blamablen 0:4 in Frankfurt verzichtete Löw bewusst auf taktische Analysen, für ihn zählt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) nur "Motivation, Leidenschaft und Spaß". Der verlorene "innere Ehrgeiz" solle wiedergefunden werden. Dass Bayern mit einem Sieg vorzeitig zum 34. Mal Meister werden kann, spiele laut Löw aber keine große Rolle: "Ich als Trainer will nicht der Partycrasher sein. Ich will einfach ein Fußball-Spiel gewinnen."