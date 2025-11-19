Leipzig - Der seit elf Monaten verletzte Benjamin Henrichs von Fußball-Bundesligist RB Leipzig hofft weiter auf die Teilnahme an der Weltmeisterschaft im kommenden Jahr. "Mein großes Ziel ist nicht nur bei der WM dabei zu sein, sondern ich will dabei sein als Stammspieler. Ich will dabei sein und wirklich spielen und dafür gebe ich alles", sagte der 28 Jahre alte Abwehrspieler in der 58. Folge des Podcasts "Spielmacher" von 360Media. Henrichs hatte sich am 20. Dezember 2024 ohne gegnerische Einwirkung die rechte Achillesferse gerissen.