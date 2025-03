Leipzig - RB Leipzig kann mit dem Realisieren mehrerer Jubiläen im Kampf um einen Champions League-Platz in der Fußball-Bundesliga einen Konkurrenten auf Abstand halten. Im 150. Auswärtsspiel der Leipziger in der Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach am Samstag (15.30 Uhr/Sky) könnte RB-Trainer Marco Rose im Erfolgsfall seinen 50. Sieg in der Bundesliga im 90. Spiel an der Seitenlinie der Rasenballsportler feiern.