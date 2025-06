Fußball-Bundesliga: Leipzig-Talent Jonathan Norbye wird an Bielefeld ausgeliehen

Der 1,94 Meter große Innenverteidiger Norbye kam 2023 von Alta IF aus Norwegen nach Leipzig und absolvierte für die U17 und U19 45 Partien. Am letzten Spieltag der Saison 2023/2024 sammelte er beim 2:2 in Frankfurt nach Einwechslung seine ersten Bundesligaminuten und stand in der Folge mehrfach im Kader der ersten Mannschaft. Im April 2025 unterzeichnete er bei RB seinen ersten Profivertrag bis 2028.