Fußball-Bundesliga Leipzig in der Königsklasse, St. Pauli in großer Not

Leipzig - RB Leipzig ist sicher in der Champions League, der FC St. Pauli steht vor dem Abstieg in die 2. Fußball-Bundesliga. Mit einem Sieg vor den Augen der früheren und aktuellen Club-Granden Ralf Rangnick und Jürgen Klopp siegten die Sachsen im letzten Heimspiel der Saison 2:1 (1:0), was vor allem in der ersten Hälfte äußerst mühevoll war. Während Leipzig sein Saisonziel erreicht hat, bleibt St. Pauli Vorletzter. Am letzten Spieltag kommt es für die Kiezkicker zum Showdown mit dem VfL Wolfsburg.