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  4. Leipzig gegen Union unter Flutlicht - Topspiel in Leverkusen

Fußball-Bundesliga Leipzig gegen Union unter Flutlicht - Topspiel in Leverkusen

Erst ein Flutlicht-Spiel, dann das Top-Spiel. RB Leipzig kann die Planungen für den Saison-Endspurt fix machen. Die Termine für den Kampf um das Champions-League-Ticket stehen.

Fußball-Bundesliga: Leipzig gegen Union unter Flutlicht - Topspiel in Leverkusen
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Auch gegen Union Berlin spielt RB Leipzig unter Flutlicht. (Archivbild) Foto: Robert Michael/dpa

Leipzig - Im Bundesliga-Endspurt empfängt RB Leipzig den Ligakontrahenten Union Berlin unter Flutlicht. Die Begegnung des 31. Spieltages am 24. April wird in der Red Bull-Arena um 20.30 Uhr angepfiffen. Das geht aus den genauen Ansetzungen der Deutschen Fußball Liga (DFL) hervor. Eine Woche später reisen die Sachsen im Kampf um die Champions-League-Qualifikation dann zum Topspiel nach Leverkusen. Bei der Werkself ist dann am 2. Mai um 18.30 Uhr Anpfiff. 

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Das letzte Heimspiel bestreitet RB am vorletzten Spieltag am 9. Mai (15.30 Uhr) gegen den FC St. Pauli, ehe es zum Abschluss der Saison am 16. Mai (15.30 Uhr) zum SC Freiburg geht.