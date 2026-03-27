Fußball-Bundesliga: Leipzig gegen Union unter Flutlicht - Topspiel in Leverkusen

Leipzig - Im Bundesliga-Endspurt empfängt RB Leipzig den Ligakontrahenten Union Berlin unter Flutlicht. Die Begegnung des 31. Spieltages am 24. April wird in der Red Bull-Arena um 20.30 Uhr angepfiffen. Das geht aus den genauen Ansetzungen der Deutschen Fußball Liga (DFL) hervor. Eine Woche später reisen die Sachsen im Kampf um die Champions-League-Qualifikation dann zum Topspiel nach Leverkusen. Bei der Werkself ist dann am 2. Mai um 18.30 Uhr Anpfiff.